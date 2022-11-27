Минск, , 15:06 — REGNUM Церемония прощания с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем состоится 29 ноября в Центральном доме офицеров в Минске. Об этом 27 ноября сообщает БелТА.

Владимир Макей Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации журналистов, церемония прощания с белорусским дипломатом состоится в Центральном доме офицеров Минска 29 ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Макей ушел из жизни 26 ноября. Причины смерти пока не известны. По словам его коллег, смерть министра была скоропостижной.

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