Лондон, , 15:17 — REGNUM 10 процентов преподавателей британских школ находятся в шатком финансовом положении ввиду экономического кризиса, в связи с чем им приходится устраиваться на вторую или даже третью работу. Об этом 27 ноября сообщила газета The Observer со ссылкой на исследование профсоюза педагогов.

Учитель (сс) Alexas Fotos

Согласно полученным данным, учителя оказываются вынужденными работать таксистами и барменами в свободное от занятий время. Некоторые из них дают частные уроки. Многие преподаватели обращаются в продовольственные банки, созданные для оказания материальной помощи ученикам из бедных семей.

Ранее власти Великобритании объявили о намерении повысить зарплаты учителей на 5-8%. При этом в стране по итогам года ожидается рост цен на 11%.