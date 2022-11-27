Москва, 27 ноября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Попытки помешать работе ОДКБ будут продолжаться, но, несмотря на это, организация остаётся востребованной. Об этом 27 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

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«Всегда были попытки дезинтеграции ОДКБ. Они будут продолжаться дальше», — сказал Песков.

По его словам, ОДКБ является востребованной структурой, несмотря на все сложности и возможные противоречия между странами-участницами.

Он добавил, что ОДКБ полноформатно продемонстрировала свою эффективность, урегулировав ситуацию в Казахстане в январе 2022 года.