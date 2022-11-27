Шанхай, Китай, 27 ноября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В Шанхае 27 ноября прошла демонстрация против введенных властями антикоронавирусных ограничений.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Одним из поводов для демонстрации стал пожар, произошедший 24 ноября, в результате которого погибли 10 человек. Многие участники акции полагают, что трагедия произошла именно из-за строгих ограничений, наложенные на жилой комплекс, в котором случился пожар.

Напомним, ранее власти Синьцзян-Уйгурского автономного района пообещали провести тщательное расследование смертельного пожара и привлечь к всех лиц, подозреваемых в неисполнении служебных обязанностей.