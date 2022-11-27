Донецк, , 15:00 — REGNUM Вооружённые силы России нанесли удар по «иностранному легиону» в ДНР, сообщили 27 ноября в министерстве обороны.

СВО Александр Погожев © ИА REGNUM

Уничтожено до 100 наемников, отметили в ведомстве.

25 ноября в министерстве обороны сообщили о нанесении высокоточным оружием удара по трем временным пунктам дислокации польских наемников в Харьковской области. Было уничтожено до 200 боевиков.

22 ноября в Следственном комитете заявили, что ведомство проверит информацию об участии наемников из стран НАТО в военных действиях на территории б. УССР на стороне ВСУ.