Жительница Донецка рассказала о последствиях обстрела города боевиками ВСУ
В Донецке рассказали о последствиях обстрела города киевскими карателями
Донецк,
27 ноября 2022, 14:58 — REGNUM Жительница Донецка рассказала о последствиях обстрела боевиками ВСУ города, в подъезде, где живет женщина, выбиты окна — ее сын выгребает осколки, передает 27 ноября Readovka.
«Донецк непокорённый»
Ярослав Громов © ИА REGNUM
По словам жительницы, рядом с ее домом прямо в асфальте застрял один из снарядов, которыми киевские боевики обстреливают мирные районы, чтобы пострадало как можно больше граждан.
На месте прилетов сейчас работают экстренные службы. Обстрел Донецка киевскими карателями все еще продолжается.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 27 ноября боевики ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку. Центр столицы ДНР киевские каратели обстреляли из РСЗО «Град».
Читайте также: Боевики ВСУ обстреляли Донецк из «Града»
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.