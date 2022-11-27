Донецк, 27 ноября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Жительница Донецка рассказала о последствиях обстрела боевиками ВСУ города, в подъезде, где живет женщина, выбиты окна — ее сын выгребает осколки, передает 27 ноября Readovka.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

По словам жительницы, рядом с ее домом прямо в асфальте застрял один из снарядов, которыми киевские боевики обстреливают мирные районы, чтобы пострадало как можно больше граждан.

На месте прилетов сейчас работают экстренные службы. Обстрел Донецка киевскими карателями все еще продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 27 ноября боевики ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку. Центр столицы ДНР киевские каратели обстреляли из РСЗО «Град».

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