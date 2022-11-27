Лукашенко заявил, что Вашингтон не позволяет Киеву начать переговоры с Россией

Минск, , 14:54 — REGNUM Соединённые Штаты не позволяют Киеву начинать процесс переговоров с Россией об урегулировании ситуации на территории б. УССР. Об этом 27 ноября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если вы имеете в виду руководство [Киева], то абсолютно точно ему не дают», — сказал он, говоря о возможно проведения переговоров между Москвой и Киевом.

Также Лукашенко уточнил, что, по его мнению, Вашингтон намерен одним ударом «положить» Европу, а затем через Россию, которую он хочет уничтожить, подобраться к Китаю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в момент инцидента с падением ракеты на территории Польши на белорусско-польской границе в воздухе отсутствовали российские ракеты.