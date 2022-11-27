Песков: Россия не будет «стрелять себе в ногу» при введении западом потолка цен на энергоресурсы

Москва, , 14:53 — REGNUM Россия не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения в западных странах потолка цен на энергоресурсы. Об этом 27 ноября сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» прокомментировал возможное принятие странами Евросоюза предельной стоимости российской нефти. Пресс-секретарь рассказал, что Москва будет исходить из своих интересов, а не «стрелять себе в ногу», поскольку руководствуется собственными интересами.

Читайте также: Захарова: Евросоюз к энергетическому кризису подтолкнули европейские лидеры