Песков: Россия не будет «стрелять себе в ногу» из-за потолка цен на нефть
Песков: Россия не будет «стрелять себе в ногу» при введении западом потолка цен на энергоресурсы
Москва,
27 ноября 2022, 14:53 — REGNUM Россия не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения в западных странах потолка цен на энергоресурсы. Об этом 27 ноября сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» прокомментировал возможное принятие странами Евросоюза предельной стоимости российской нефти. Пресс-секретарь рассказал, что Москва будет исходить из своих интересов, а не «стрелять себе в ногу», поскольку руководствуется собственными интересами.
Читайте также: Захарова: Евросоюз к энергетическому кризису подтолкнули европейские лидеры
История вопроса
Осенью 2021 года цены на газ в Европе быстро росли, превысив отметку в 1000 долларов за 1000 кубометров. В числе основных причин - низкий уровень заполненности хранилищ и снижение объема поставок американского СПГ. При этом часть политиков в ЕС продолжают критиковать Россию - с одной стороны, за строительство “Северного потока - 2”, с другой - за якобы имевший место отказ увеличить объем поставок. Рост цен на газ в странах Европы привел к существенного удорожанию электроэнергии для потребителей и разорению ряда компаний - поставщиков. Российские власти не раз указывали, что страны Европы сами виноваты в сложившейся ситуации - к росту цен, в том числе, привел развал системы долгосрочных контрактов на поставки российского газа, совершенный по инициативе евробюрократов. Энергетический кризис усугубился на фоне санкций в связи со специальной военной операцией России в Донбассе и на территории бывш. УССР. В 2022 году стоимость 1000 кубометров газа несколько раз превышала отметку в 2000 долларов.