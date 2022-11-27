Песков: Россия не будет «стрелять себе в ногу» из-за потолка цен на нефть
Песков: Россия не будет «стрелять себе в ногу» при введении западом потолка цен на энергоресурсы
Москва, 27 ноября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Россия не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения в западных странах потолка цен на энергоресурсы. Об этом 27 ноября сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» прокомментировал возможное принятие странами Евросоюза предельной стоимости российской нефти. Пресс-секретарь рассказал, что Москва будет исходить из своих интересов, а не «стрелять себе в ногу», поскольку руководствуется собственными интересами.
«Смотрите, пока мы исходим с вами из заявления президента Путина о том, что с такими странами мы торговать нефтью и нефтепродуктами не будем — и газом не будем», — пояснил Песков.
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