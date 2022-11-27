Минск, 27 ноября 2022, 14:45 — REGNUM МИД Белоруссии открыл электронную книгу для соболезнований в связи со смертью главы ведомства Владимира Макея, сообщили в министерстве 27 ноября.
Также электронные книги для соболезнований открыты в ряде посольств и консульств Белоруссии за рубежом.
Как сообщалось ранее, церемония прощания с Владимиром Макеем пройдет в минском Центральном доме офицеров.
Макей скончался 26 ноября на 65-м году жизни. Причины смерти пока не назывались. Коллеги Макея по министерству иностранных дел заявили, что смерть министра была скоропостижной, ее ничто не предвещало.