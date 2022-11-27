Минск, 27 ноября 2022, 14:43 — REGNUM В момент инцидента с падением ракеты на территории Польши на белорусско-польской границе в воздухе отсутствовали российские ракеты, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Белорусский лидер добавил, что данный инцидент свидетельствует о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский «заваруху эту продолжает, углубляет, совершает эскалацию».
Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Польше в результате падения ракеты погибли два человека. Эксперты пришли к выводу, что упавшая ракета была выпущена из комплекса С-300, принадлежащего ВСУ.
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