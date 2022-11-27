Москва, 27 ноября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Европейский парламент основывает свою работу на эмоциях, и Россия не принимала его решения близко к сердцу. Об этом 27 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Европарламент — это такая организация, которая скорее основывает свою работу на эмоциях, на эмоциональном подходе», — сказал он.

Также представитель Кремля отметил, что то, что на протяжении последних лет Европейский парламент «не питал особой любви» к России, не является секретом.

«В ответ мы не питали особого желания принимать во внимание происходящее там. И, скажем так, принимать это близко к сердцу», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма» из-за спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР.