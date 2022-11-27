Москва, , 14:52 — REGNUM Декабрь в российской столице обещает усиленные морозы и высокое атмосферное давление, рассказал 27 ноября РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Зима в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Финал осени в Центральной России ознаменуется основательными приготовлениями к передаче эстафеты первому зимнему месяцу. Причиной тому станет усиление монгольского антициклона, западное крыло которого в последние дни ноября дотянется до берегов Москвы-реки», — отметил Тишковец.

Он также подчеркнул, что конца осени стоит ожидать солнечным, но при этом «уже по-январски студеным».

«Стартует календарная зима с усиления морозов и аномально высокого атмосферного давления. Барометры покажут 765 миллиметров ртутного столба, что почти на 20 единиц выше нормы», — заявил синоптик.