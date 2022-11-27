Варшава, 27 ноября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Руководство Польши не видит признаков подготовки России к нападению на территорию этой страны. Об этом 27 ноября заявил пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын в интервью газете Il Messaggero.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«По нашему мнению, крайне маловероятно, чтобы Россия попыталась затронуть территорию члена НАТО», — приводит газета его слова.

Несмотря на это, чиновник считает, что географическое положение, а также поддержка Польшей киевских властей делают страну мишенью для гибридных угроз со стороны России (от кибератак до дезинформации), сообщает издание.

Жарын также полагает, что в настоящее время нет никаких предпосылок для установления мира на территории б. УССР, он предположил, что нужно быть готовыми к тому, что конфликт может длиться годами, с возможными стратегическими перерывами.

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