Рим, , 14:29 — REGNUM Энергетический кризис ставит под угрозу европейскую демократию. Об этом 27 ноября заявил итальянский бизнесмен, глава группы Pirelli Марко Тронкетти Провера в интервью газете Il Sole 24 Ore.

Посещение ЗАО «Воронежский шинный завод». Слева – председатель совета директоров «Пирелли» Марко Тронкетти Провера , февраль 2015 года Government.ru

«Если Европа потеряет свою экономическую конкурентоспособность, она поставит под угрозу свою модель благосостояния. А история учит, что это зачастую означает подвергнуть угрозе демократию», — сказал Тронкетти Провера.

По его словам, первостепенной проблемой являются счета за энергию, из-за которых европейские компании утрачивают конкурентоспособность, а это уже чрезвычайная ситуация.

Он добавил, что если немедленной реакции на энергетический кризис не будет, то будет выброшено всё, что было создано в Европе за последние десятилетия.

Также о призвал защищать европейские экономические интересы, поскольку это «позволяет сохранить преемственность демократии».