Экс-премьер Италии Проди: энергокризис может спровоцировать коммерческую войну между ЕС и США

Рим, , 14:36 — REGNUM Бывший премьер-министр Италии и экс-глава Еврокомиссии Романо Проди 27 ноября заявил в статье для газеты Il Messaggero, что энергетический кризис снова выявил, как далека от общей политики Европа по важным стратегическим вопросам. Разница в подходах США и ЕС к ценам на энергоносители может привести к коммерческой войне между двумя сторонами Атлантики, отметил политик.

Романо Проди Mario Rebeschini

«Энергетическая буря снова затмила европейский горизонт, продемонстрировав, что даже в этом очень важном стратегическом секторе единая политика все еще не достижима. Ни одно из обсуждаемых предложений не предлагает приемлемого решения проблемы. Предложение Еврокомиссии о потолке цены на газ бесполезно. Неясно, какова перспектива у потолка цены на газ, в два раза превышающего нынешние рыночные цены. С другой стороны, введение более низкой цены просто переместит потоки газа на другие направления, особенно азиатские», — указал Проди.

Проди добавил, что считает единственной защитой на фоне дисбаланса между спросом и предложением снижение потребления в сочетании с увеличением внутреннего производства.

Напомним, ранее правительство США разработало закон об инфляции, в рамках которого планируется выделить 369 млрд долларов на субсидии для национальных компаний в наиболее важных секторах экономики.

«Разница в цене на энергоносители и эти субсидии могут вести, как очевидное следствие, к смещению инвестиций и бизнеса в сторону США, прогрессирующей деиндустриализации Европы и риску торговой войны между двумя берегами Атлантики», — прокомментировал Проди.

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