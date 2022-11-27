Неаполь, Италия, 27 ноября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек оказался жертвой схода оползня на острове Искья, 10 человек числятся пропавшими без вести, сообщил префект Неаполя Клаудио Паломба, передают 27 ноября местные СМИ.

92.mchs.gov.ru Оползень

«В настоящее время подтверждена смерть женщины. Около десяти человек считаются пропавшими без вести», — отметил Паломба.

26 ноября на Искью обрушились мощные ливни. Разрушениям подверглись как минимум 10 зданий.

Позднее министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози заявил, что на настоящий момент около 200 человек эвакуированы. Министр назвал ситуацию «очень серьезной». По его словам, погодные условия затрудняют поисково-спасательные работы.