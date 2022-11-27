Минск, 27 ноября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Церемония прощания с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем пройдет в центральном доме офицеров в Минске, передает БелТА 27 ноября.

See2me.ru Владимир Макей

Как сообщалось ранее, Макей скончался 26 ноября на 65-м году жизни.

Причины смерти пока не назывались. Коллеги Макея — сотрудники МИД Белоруссии заявили, что смерть министра была скоропостижной, ее ничто не предвещало.