Владивосток, , 14:20 — REGNUM Свободное посещение детских садов и школ объявили во Владивостоке в связи с циклоном, который принесёт дождь со снегом и ветер. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба администрации города.

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«28 ноября во всех учреждениях образования вводится свободное посещение. Пропуск занятий не будет считаться прогулом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это касается как детских садов, так и всех классов общеобразовательных учреждений.

Во Владивостоке 28 ноября ожидаются дождь со снегом и ветер. Количество осадков составит примерно 8-9 мм, они будут сопровождаться ветром 17-22 м/с, ночью его порывы усилятся. На дорогах ожидается гололедица.