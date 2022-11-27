При обстреле боевиками ВСУ Макеевки погибли трое мирных граждан
Киевские каратели обстреляли Макеевку, погибли трое мужчин
Макеевка, ДНР,
27 ноября 2022, 14:19 — REGNUM При обстреле боевиками Макеевки погибли трое мирных граждан, сообщили 27 ноября в штабе территориальной обороны ДНР.
Артиллерия ВСУ
Ngu.gov.ua
«При обстреле боевиками Червоногвардейского района Макеевки погибли трое мужчин», — говорится в телеграм-канале штаба.
Также сообщается, что боевики ВСУ с позиций в Орловке обстреляли Киевский район Донецка. Против мирного населения применяется артиллерия НАТО калибра 155 мм.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.