Макеевка, ДНР, 27 ноября 2022, 14:19 — REGNUM При обстреле боевиками Макеевки погибли трое мирных граждан, сообщили 27 ноября в штабе территориальной обороны ДНР.

Артиллерия ВСУ
Артиллерия ВСУ
Ngu.gov.ua
«При обстреле боевиками Червоногвардейского района Макеевки погибли трое мужчин», — говорится в телеграм-канале штаба.

Также сообщается, что боевики ВСУ с позиций в Орловке обстреляли Киевский район Донецка. Против мирного населения применяется артиллерия НАТО калибра 155 мм.