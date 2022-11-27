При обстреле боевиками ВСУ Макеевки погибли трое мирных граждан
Киевские каратели обстреляли Макеевку, погибли трое мужчин
Макеевка, ДНР, 27 ноября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. При обстреле боевиками ВСУ Макеевки погибли трое мирных граждан, сообщили 27 ноября в штабе территориальной обороны ДНР.
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Артиллерия ВСУ
«При обстреле боевиками Червоногвардейского района Макеевки погибли трое мужчин», — говорится в телеграм-канале штаба.
Также сообщается, что боевики ВСУ с позиций в Орловке обстреляли Киевский район Донецка. Против мирного населения применяется артиллерия НАТО калибра 155 мм.