Макеевка, ДНР, 27 ноября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. При обстреле боевиками ВСУ Макеевки погибли трое мирных граждан, сообщили 27 ноября в штабе территориальной обороны ДНР.

Ngu.gov.ua Артиллерия ВСУ

«При обстреле боевиками Червоногвардейского района Макеевки погибли трое мужчин», — говорится в телеграм-канале штаба.

Также сообщается, что боевики ВСУ с позиций в Орловке обстреляли Киевский район Донецка. Против мирного населения применяется артиллерия НАТО калибра 155 мм.