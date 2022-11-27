В сгоревшем частном доме в Подмосковье нашли тела погибших супругов
В сгоревшем частном доме в Московской области обнаружили тела погибших пожилых супругов
Солнечногорск, Московская область, 27 ноября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Обстоятельства гибели пожилой супружеской пары в городе Солнечногорск Московской области устанавливают следователи. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Отмечается, что ранее в дневное время правоохранители получили сообщение о возгорании в частном доме в Солнечногорсе.
«В ходе тушения и осмотра обнаружены тела супружеской пары пенсионеров 1947 годов рождения. По данному факту следственным отделом по г. Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области организована проверка», — говорится в сообщении.
Кроме того, указывается, что в данное время на месте обнаружения погибших ведут работы следователи, также ведётся опрос родственников и планируется назначение экспертиз.
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