Ивано-Франковск, Украина, 27 ноября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Сотрудники СБУ 27 ноября проводят обыски на территории православного храма Рождества Христова в Ивано-Франковске, передают киевские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Ивано-Франковск

Проводится осмотр территории и проверки служителей.

Ранее сотрудники СБУ нанесли аналогичные визиты в православные храмы в Киеве и ряде других регионов. Епископов и священников подозревают в государственной измене.