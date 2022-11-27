Доха, 27 ноября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Болельщики сборной Англии нарушили запрет Международной федерации футбола (ФИФА) об атрибутике на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Андрей Пронин ИА REGNUM Английские болельщики

Так, несколько фанатов прошли на стадион «Эль-Байт» на матч второго тура группового этапа со сборной США в костюмах крестоносцев.

Ранее ФИФА запретила болельщикам наряжаться крестоносцами на ЧМ, поскольку подобная атрибутика может быть оскорбительна по отношению к мусульманам.

Как сообщало ИА REGNUM, перед началом футбольного матча в Катаре фанаты сборных США и Англии станцевали под советскую песню «Катюша».

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