Донецк, 27 ноября 2022, 14:22 — REGNUM Последствия ожесточённых боев в городе Артёмовске Донецкой Народной Республики показали в Сети. Видео опубликовано в киевских и донецких телеграм-каналах.
Напомним, город находится под контролем Киева, с востока и юга его осаждают российские подразделения, в частности, бойцы ЧВК «Вагнер».
«Пули свистят, всё свистит. Это не передать», — сообщает автор видео.
На кадрах — разрушенные дома, линии электропередач. Камера перемещается по разным улицам, но повсюду картина примерно схожа.
«Очередной прилет», — пояснил комментатор, показывая большую воронку на дороге.
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