Донецк, 27 ноября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Последствия ожесточённых боёв в городе Артёмовске Донецкой Народной Республики показали в Сети. Видео опубликовано в киевских и донецких телеграм-каналах.

Александр Погожев ИА REGNUM Разрушенный обстрелами дом

Напомним, город находится под контролем Киева, с востока и юга его осаждают российские подразделения, в частности бойцы ЧВК «Вагнер».

«Пули свистят, всё свистит. Это не передать», — сообщает автор видео.

На кадрах — разрушенные дома, линии электропередачи. Камера перемещается по разным улицам, но повсюду картина примерно схожа.

«Очередной прилет», — пояснил комментатор, показывая большую воронку на дороге.

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