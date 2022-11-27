Будапешт, 27 ноября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Президент Венгрии Каталин Новак преподала урок киевским националистам. Об этом 27 ноября сообщил глава исследовательского центра Nezopont («Точка зрения») Агостон Самуэль Мраз, напомнив, что после визита в Киев глава государства отправилась на встречу с этническими венграми в Закарпатскую область, подконтрольную киевскому режиму.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

Мраз назвал правильным решение Новак посетить Закарпатье, поскольку этнические венгры, проживающие в данном регионе, испытывают притеснения со стороны киевских властей. Он подчеркнул, что поддержка этнических венгров соответствует национальным интересам в той же степени, что и поощрение мира и гуманитарной помощи.

«Без решения национального вопроса трудно представить себе справедливый мир на территории бывш. УССР. Президент Венгрии преподала урок антивенгерским пропагандистам и киевским националистам», — написал глава исследовательского центра в социальной сети.

Эксперт сообщил, что Венгрия — друг Киева, добавив, что действия венгерского правительства «прямо не повлияют на сложное положение закарпатских венгров» и «позицию Венгрии не забудут после военных действий».

Напомним, что в ходе поездки в Киев президент Венгрии выразила надежду, что конфликт на территории бывш. УССР прекратится в 2023 году.

Читайте также: Президент Венгрии пообещала продолжить оказывать помощь киевскому режиму