Доха, 27 ноября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Ситуация, когда сборная России по футболу не участвует в чемпионате мира (ЧМ) по футболу в Катаре, является ужасной. Об этом 27 ноября заявил полузащитник «Аталанты» и сборной Нидерландов Мартен де Рон.

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«Грустно ли мне, что Миранчука нет в Катаре со сборной России? Мне грустно и за Миранчука, и за всех игроков из России. Это очень тяжёлый вопрос, ужасная ситуация», — приводит его слова «Чемпионат».

Также 31-летний нидерландский футболист отметил, что игрокам российской сборной в этом случае не оставили выбора.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении российских футболистов от участия в соревнованиях международного уровня из-за спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР.