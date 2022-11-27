Новосибирск, 27 ноября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В поселке Октябрьский (Новосибирская область), отключенном от теплоснабжения из-за технической аварии накануне, была частично возобновлена подача отопления. Об этом ТАСС сообщил глава района Сергей Субботин 27 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Ранее в управлении МЧС по области объявили, что накануне ночью в посёлке произошла авария на теплосети, в результате чего 22 многоквартирных дома остались без отопления. Согласно полученным данным, в первой половине дня число отключенных от теплоснабжения домов сократилось с 22 до шести.

«Начали подачу тепла в дома. Кроме того, муниципальные власти организовали пункт обогрева и раздали обогреватели всем нуждающимся», — отметил Субботин.

Он также сообщал, что текущая температура в квартирах местных жителей составляет 18–20 градусов тепла, при этом системы теплоснабжения работают в нормальном режиме.

Кроме того, областная прокуратура в результате аварийной ситуации начала расследование по соблюдению законодательства в сфере ЖКХ.