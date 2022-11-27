Варшава, 27 ноября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В городе Ольштын на севере Польши разрастается военное кладбище. Некрополь хотят сделать похожим на захоронения военных в США: большой газон с одинаковыми надгробиями, пишет NDP.

Дарья Драй ИА REGNUM Заснеженный газон

Хоронить военнослужащих в Ольштыне, отмечает издание, стали почти каждый день. Оружейные залпы раздражают местных жителей.

«Чтобы избежать излишнего шума, власти приняли решение о создании отдельного «американского» кладбища», — говорится в публикации.

Ни деревьев, ни скамеек, ни скульптур, ни цветов на могилах не будет — только газон и однотипные надгробия. Пользователи в соцсетях раскритиковали эту идею, отмечая, что так хоронить в Польше не принято.

Отдельный участок для могил понадобился из-за большого количества погибших на территории б. УССР польских наёмников. После начала российской спецоперации власти страны призвали поляков сражаться на стороне Киева.

За десять месяцев на территории б. УССР погибли свыше 1200 польских граждан — таковы данные из общедоступных источников. Несколько тысяч военнослужащих и ветеранов получили ранения.

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