Великий Новгород, 27 ноября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей в Новгородской области. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба отдела ГИБДД МО МВД России «Новгородский».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По информации ведомства, утром 27 ноября на автодороге Великий Новгород-Луга, автомобиль «Мазда 6», за рулем которого находился мужчина 1993 года рождения, при обгоне столкнулся со встречной автомашиной «Скания» (мусоровоз), под управлением мужчины 1992 года рождения.

По версии специалистов, после столкновения «Мазду» по инерции откинуло на грузовой автомобиль «Ивеко», который двигался в попутном направлении с ним. Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия, водитель «Мазды 6» получил не совместимые с жизнью травмы, водителя автомобиля «Ивеко» (мужчину 1968 года рождения) с различными травмами доставили в медучреждение.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.