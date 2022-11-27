Москва, 27 ноября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. России следует незамедлительно принять меры противодействия против американской биологической агрессии, считает глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев.

Council. gov.ru Сенатор Виктор Бондарев

«Нам следует незамедлительно принять меры противодействия против американской биологической агрессии. Благо, у нас есть навыки по борьбе с предыдущими штаммами коронавируса, отличные специалисты в области фундаментальной и прикладной медицины, техническая и технологическая база, а также мощности для создания вакцин и лекарств против новой угрозы», — отметил Бондаре в телеграм-канале.

В целом, известие о разработке бостонскими учёными нового штамма коронавируса, который обладает 80-процентной смертоносностью, не стало неожиданностью для сенаторов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России действует парламентская комиссия по расследованию работы биолабораторий на территории б. УССР. США выводили опасные болезни и фактически испытывали их на жителях республики: в результате такой работы периодически происходили вспышки разных заболеваний.

Биологическое оружие США нацелено на идеологических и геополитических конкурентов, убежден сенатор Бондарев.

«Полагаю, что в первую очередь они попытаются использовать новый штамм коронавируса против «неугодных» стран: России, Ирана, Китая, Беларуси, Сирии, КНДР и ряда европейцев, которые захотят вдруг поднять голову и в чём-то ослушаться американцев, устроить демарш», — резюмировал сенатор.