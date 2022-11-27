Лейпциг, Германия, 27 ноября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Полиция Лейпцига задержала более десятка активистов во время антиамериканской демонстрации, в которой приняли участие около 900 человек, сообщает 27 ноября газета BILD am Sonntag.

Полиция Германии

Демонстрация прошла перед консульством США и зданием Федерального административного суда под лозунгом «Американцы, идите домой!». Протестующие, в том числе представители партий правого толка, призвали вывести с территории Германии войска США и ядерное оружие.

Отмечается, что некоторые активисты пришли с немецкими и российскими флагами. При этом митинг правых закончился раньше, чем планировалось, в связи с тем, что представители левых сил провели крупную ответную демонстрацию.

Во время этого мероприятия полиция также задержала часть активистов, так как некоторые устраивали сидячие забастовки и беспорядки, взрывали петарды.

«Было трудно все сбалансировать. Пришлось прибегнуть и к полицейскому принуждению, потому что мы прорвали блокаду, а некоторые участники не захотели соблюдать правила», — заявил представитель полиции Олаф Хоппе.

Издание добавляет, что нынешняя операция стала самой крупной в 2022 году, полиции пришлось привлекать дополнительные силы из других федеральных земель.