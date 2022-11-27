Красноярск, 27 ноября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Горнолыжный сезон стартовал в фанпарке «Бобровый лог» в Красноярске, несмотря на температуру ниже минус 20 градусов, сообщили ТАСС в дирекции комплекса 27 ноября.

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«Мороз отступил, и мы открываемся сегодня для самых смелых горнолыжников и сноубордистов. С 17:00 (13:00 по мск) до 21:00 (17:00 по мск) катаем бесплатно на К2 [подъемник на горнолыжной трассе] по свежеподготовленной 13-й трассе», — отметил собеседник журналиста.

По словам представителя фанпарка, на вершине горы температура — 23 градуса, внизу — около 22 градусов мороза. Подъемник перестает работать при температуре — 25 градусов и ниже.