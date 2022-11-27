Бубнов рассказал, в чём Мбаппе превзошёл Месси и Роналду

Москва, , 13:49 — REGNUM Самый талантливый футболист чемпионата мира 2022 года — форвард сборной Франции Килиан Мбаппе. Об этом заявил эксперт Александр Бубнов, сообщает 27 ноября «Чемпионат».

Товарищеский матч по футболу Россия - Франция. Владимир Гранат и Килиан Мбаппе Андрей Пронин © ИА REGNUM

По словам эксперта, Мбаппе — уникум, с которым не способны сравниться ни Криштиан Роналду, ни Лионель Месси. Французский футболист уже выигрывал один чемпионат мира, и, вероятно, выиграет второй. Для Роналду и Месси это уже маловероятно.

Пока у Мбаппе ещё нет «Золотого мяча» и победы в Лиге чемпионов, но ему лишь 23 года, отметил он.

«По чисто игровым качествам Мбаппе обладает выдающимися физическими данными. Он быстрее того же Месси, при этом у француза замечательный дриблинг. Килиан без проблем может обыгрывать и двух, и трёх игроков за раз, что мы увидели на этом турнире неоднократно», — сказал Бубнов.

Он добавил, что Мбаппе играет на высокой скорости и хорошо контролирует мяч. Он отлично бьёт обеими ногами и на силу, и на технику.

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