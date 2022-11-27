При обстреле ВСУ Донецка из РСЗО «Град» пострадала мирная жительница
Мирная жительница Донецка пострадала при обстреле ВСУ центра города из РСЗО «Град»
Донецк,
27 ноября 2022, 13:37 — REGNUM При обстреле ВСУ Донецка из РСЗО пострадала мирная жительница, сообщили 27 ноября в штабе территориальной обороны ДНР.
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Алтай. Отряд «Суть времени» © ИА REGNUM
«В результате обстрела [киевскими] РСЗО БМ-21 «Град» жилых кварталов в Ворошиловском районе Донецка ранена мирная жительница», — говорится в телеграм-канале штаба.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 27 ноября киевские боевики обстреляли из РСЗО Ворошиловский район в центре Донецка.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.