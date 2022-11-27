Донецк, 27 ноября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. При обстреле ВСУ Донецка из РСЗО пострадала мирная жительница, сообщили 27 ноября в штабе территориальной обороны ДНР.

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«В результате обстрела [киевскими] РСЗО БМ-21 «Град» жилых кварталов в Ворошиловском районе Донецка ранена мирная жительница», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 27 ноября киевские боевики обстреляли из РСЗО Ворошиловский район в центре Донецка.

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