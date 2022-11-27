Освобождённые из плена российские бойцы рассказали о последнем бое

Москва, , 13:34 — REGNUM Российские военнослужащие, освобождённые в рамках недавнего обмена пленными, рассказали о своём последнем бое под городом Красный Лиман в ДНР. Видеозапись интервью с ними опубликовал 27 ноября телеканал «Звезда».

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам военных, их было шестеро, их группа прикрывала отход товарищей. Противник окружил бойцов, когда у них кончились боеприпасы.

«Воевали до последнего патрона. Как боеприпасы кончились, по нам начала работать артиллерия, и нас начали окружать со всех сторон. Безвыходная ситуация была у нас», — рассказал один из бойцов.

Один боец из группы погиб, все остальные получили ранения. Продолжать сопротивляться уже не могли.

«В последний бой никто уже не мог вести боевой контакт, потому что мы были ранены, обескровлены, еле-еле двигались. Так, добровольно, никто из наших в плен не попал, руки никто не поднимал, до последнего держали автомат», — добавил военнослужащий.

«Никто из нас не сдавался», — подчеркнул другой боец.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября Минобороны России заявило о возвращении на родину из плена ВСУ девяти военнослужащих. Всем им требуется дополнительное наблюдение и реабилитация.

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