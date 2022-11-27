Лондон, 27 ноября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Королева Британии Елизавета II перед смертью боролась с множественной миеломой, для которой характерно поражение костного мозга, сообщает 27 ноября газета Independent со ссылкой на новую книгу писателя и друга покойного супруга королевы Гайлса Брандрета.

The Royal Family Елизавета II

Официально сообщалось, что королева скончалась от старости. При этом королевский доктор Иен Гришилдс, осматривающий Елизавету каждый день, накануне кончины рассказал прессе, что монарх якобы была «в фантастической форме».

Однако биограф заявляет, что Елизавета могла страдать от множественной миеломы. Данный вывод он делает, основываясь на том, что последние годы жизни королева сильно похудела, а на ее руках иногда можно было заметить синяки, похожие на те, что остаются после инъекций. Автор утверждает, что врачи не сообщали об истинном положении вещей и что-то скрывали от общественности.

«Я услышал, что у королевы была форма миеломы — рака костного мозга, — что объясняет ее усталость, потерю веса и те «проблемы с подвижностью», о которых нам часто говорили в течение последнего года или около того ее жизни. Наиболее частым симптомом миеломы является боль в костях, особенно в области таза и поясницы, а множественная миелома — это заболевание, которое часто поражает пожилых людей», — указал он.

Отметим, что лечение миеломы включает лекарства, помогающие регулировать иммунную систему.