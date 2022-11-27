Вашингтон, , 13:46 — REGNUM Правительство США проводит «враждебную политику» по отношению к населению страны. Об этом в прямом эфире заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.

Джо Байден (c) Gage Skidmore

По его словам, Белый дом намеренно навязывает зелёную повестку и затягивает конфликт на территории бывш. УССР, что, в свою очередь, приводит к подорожанию топлива и обнищанию среднего класса.

Карлсон сообщил, что процветание Соединенных Штатов зависит от энергии, поскольку именно на ней строится американская экономика потребления. Он отметил, что энергия — «ключевой элемент во всем, чем американцы зарабатывают на жизнь», включая здравоохранение, сельское хозяйство, СМИ, туризм, строительство.

«Даже финансовый сектор, который находится в симбиозе с реальной экономикой, в конечном счёте зависит от энергии, потому что нельзя давать деньги взаймы предприятиям, если они больше не существуют. А если цены на энергию вырастут достаточно высоко, то предприятия исчезнут», — приводит его слова ИноТВ.

Подчеркивая важность энергии в жизни жителей США, журналист недоумевает, почему администрация Джо Байдена намеренно повышает цены на данный ресурс. Он также акцентировал внимание на том, что высокие цены на энергоносители разрушают американскую экономику быстрее, чем антиковидные ограничения.

«Люди обеднеют. Некоторые умрут. Это не догадка. Так всё и случится», — сообщил ведущий Fox News.

Карлсон сказал, что это не «враги» решили поднять цены на энергоносители, а администрация Байдена, которая использует климатическую политику и «войну» против России.

Задаваясь вопросом, каков результат, журналист рассказал, что жители страны с самыми большими извлекаемыми запасами нефти на планете не могут позволить себе топливо. Он также отметил, что после промежуточных выборов в США ряд СМИ начал освещать результаты вышеупомянутой политики.

В качестве примера ведущий привел статью CNN, в которой говорится о том, что люди боятся умереть от холода грядущей зимой.

«И это чувство, которого американцы не испытывали на протяжении многих поколений. Американские граждане, живущие в крупном городе Америки, которая раньше считалась частью первого мира. И им не по карману отопление», — отмечает журналист.

Карлсон напомнил, что цены на отопление домов в среднем выросли на 17% в 2021 году, и ещё на 18% в текущем году.

Комментируя отрывок из репортажа Fox Business, в котором сотрудник компании-поставщика топочного мазута сообщил о том, что люди целую неделю жили без горячей воды и отопления из-за отсутствия денег, представитель СМИ сообщил, что «любая страна, которая не может обеспечить горячую воду и отопление зимой, — это посредственная страна».

Карлсон также отметил, что при продолжительном росте стоимости энергии происходит быстрый расход сбережений, замедление потребительской экономики и рост цен на продукты питания. Он уверен, что причиной всего этого является политика борьбы с глобальным потеплением и конфликт на территории бывш. УССР.

«Как обычно, левые эксплуатируют лучшие инстинкты людей — сочувствие и заботу о планете, — чтобы заставить их поддерживать эти два безумных курса. Если вы заботитесь о людях, то поддерживаете конфликт на территории бывш. УССР. Если вы заботитесь о планете, то поддерживаете политику борьбы с глобальным потеплением», — сообщил репортер, добавив, что ни один из этих курсов не то, за что его выдают.

По его мнению, данные курсы разработаны с целью увеличения затрат на электроэнергию, усиления полномочий людей, находящихся у власти, чтобы обогатить их спонсоров. Карлсон считает, что если американцы хотят исправить ситуацию, они должны добиваться прекращения огня на территории бывш. УССР, поощрения увеличения добычи энергоносителей внутри страны. Он рассказал о нескрываемом намерении правительства «выжать ещё несколько долларов» из беднеющего среднего класса, предупредив, что власть продолжит работать в данном направлении.