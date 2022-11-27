Глава комитета Госдумы назвал неприемлемым взрывной рост тарифов на ЖКХ с декабря

Москва, , 13:24 — REGNUM Декабрьское повышение тарифов на коммунальные услуги является шоковым и неприемлемо в нынешних условиях, убежден глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Тарифы ЖКХ

«Мы настаивали на неприемлемости такого повышения с откровенно «шоковым» коэффициентом. Почти 10%!» — отметил Нилов в телеграм-канале.

В нынешней экономической ситуации новая тарификация фактически обнуляет большинство социальных инициатив по облегчению финансового бремени граждан, подчеркнул парламентарий

Депутат считает «нелепой» аргументацию предстоящего «взрывного роста тарифов — оказывается, это нужно для снижения темпов подорожания коммуналки в будущем».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство РФ проведет индексацию тарифов ЖКУ для населения 1 декабря 2022 года вместо 1 июля 2023 года, предельный уровень индексации тарифов при этом, как обещают, не превысит 9%. В ФАС заверили, что будут следить за размером тарифов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме призвали не бить по карману граждан повышением тарифов ЖКХ