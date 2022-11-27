Москва, 27 ноября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Уровень отношений России и Турции позволяет урегулировать разногласия по Сирии путем переговоров. Об этом 27 ноября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам Пескова, у России по Сирии есть с Турцией разногласия.

«Уровень наших отношений и политическая мудрость позволяет нам урегулировать подобные все разногласия не путем конфронтации, а путем напряженных, пусть долгих, но все-таки переговоров», — сообщил он.

Представитель Кремля добавил, что уровень взаимопонимания и взаимоуважения России с Турцией является хорошей основой для того, чтобы обсуждать даже такие сложные ситуации.