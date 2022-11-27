Москва, 27 ноября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Запретить коммерческие услуги по суррогатному материнству предлагает глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ).

Duma.gov.ru Нина Останина

«Вопрос о том, почему иностранцам продавать наших детей нельзя, а в России торговать детьми можно — так и остаётся без ответа. Буду настаивать на запрете суррогатного материнства на коммерческих началах», — отметила Останина в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин завил о том, что Госдума в декабре примет закон о запрете суррогатного материнства для иностранных граждан. Первое чтение законопроекта состоялось в мае 2022 года. Столь продолжительную отсрочку в обсуждении законопроекта во втором чтении в Госдуме связывают с лобби криминальных нотариусов и врачей.