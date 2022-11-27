Москва, , 13:07 — REGNUM Рождаемость в России за девять месяцев 2022 года уменьшилась на 6,5%. Об этом 27 ноября сообщила зампред Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия») в видеообращении к участникам всероссийского женского форума, проходящего в храме Христа Спасителя в Москве.

Анна Кузнецова Deti.gov.ru

«Мы видим, что по итогам девяти месяцев этого года рождаемость уменьшилась уже на 6,5%», — заявила Кузнецова, добавив, что в настоящее время в России на каждые десять браков приходится семь разводов.

Это соотношение в минувшие годы остается примерно одинаковым, отметила она.

Депутат также напомнила, что в комиссии «Единой России» идет работа по развитию семейной инфраструктуры, совершенствованию мер поддержки семей с детьми, укреплению семейных ценностей, в том числе по закреплению на федеральном уровне статуса многодетной семьи, поддержка студенческих и молодых семей.