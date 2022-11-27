Столтенберг призвал проанализировать зависимость НАТО от Китая и «авторитарных режимов»

Брюссель, , 13:03 — REGNUM 26 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны блока проанализировать зависимость от «авторитарных режимов», включая Китай.

Йенс Столтенберг Magnus Fröderberg

«Опасно зависеть от России в плане газа. Теперь нам нужно оценить нашу зависимость от авторитарных режимов, не в последнюю очередь от Китая», — заявил генсек НАТО.

Он пояснил, что имеет в виду управление рисками, уменьшение уязвимостей, повышение устойчивости критически важной инфраструктуры военно-политического блока и цепочек поставок.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал больше не впадать в зависимость от сотрудничества с Китаем и Россией. Он также высказал мнение, что спецоперация России на территории бывшей УССР не является основной причиной экономического кризиса в Европе, однако конфликт стал мощным ускорителем этих процессов.