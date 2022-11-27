Сочи, Краснодарский край, , 13:01 — REGNUM В Сочи устраняют последствия сильного грозового ливня, прошедшего ночью 26 ноября, сообщает 27 ноября пресс-служба администрации города.

Ливень Newdesignfile.com

В результате ливня многие дома в Лазаревском районе оказались затоплены, а переправы через реку Чухукт подмыты.

«В Сочи по поручению главы города Алексея Копайгородского работает оперативный штаб в связи с действующим оповещением о непогоде. Все силы и средства готовы к немедленному реагированию и выезду по заявкам жителей. Опасности для населения и критического повреждения инфраструктуры нет. В Лазаревском районе минувшей ночью подмыло переправу через ручей Чухукт, силами администрации внутригородского района там уже восстанавливают насыпь», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что специалисты МУП «Водосток» откачивают скопление воды на двух улицах Хостинского района рядом с многоквартирными домами. Помимо этого муниципальная служба спасения откачивает воду в частном секторе на улице Краснодонской в Центральном районе.

В городе продолжается слабый дождь и заметна облачность. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие время в Сочи не ожидается залповых ливней, смерчей, подъема уровня воды в реках, осадки закончатся к вечеру 27 ноября. При этом уже 28 ноября обещают солнечную погоду.