Мужчина пострадал в Горловке при детонации взрывоопасного предмета

Горловка, ДНР, , 12:54 — REGNUM В Горловке Донецкой Народной Республике мирный житель ранен в результате детонации взрывоопасного предмета, сообщили 27 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Стела при въезде в Горловку Dan-news.info

«Населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): — в результате детонации ВОП (взрывоопасного предмета) по улице Жигулевской, 56, пострадал мужчина 1942 года рождения», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 27 ноября киевские каратели обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике.

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