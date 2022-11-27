В Горловке при детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель
Мужчина пострадал в Горловке при детонации взрывоопасного предмета
Горловка, ДНР,
27 ноября 2022, 12:54 — REGNUM В Горловке Донецкой Народной Республике мирный житель ранен в результате детонации взрывоопасного предмета, сообщили 27 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
Стела при въезде в Горловку
Dan-news.info
«Населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): — в результате детонации ВОП (взрывоопасного предмета) по улице Жигулевской, 56, пострадал мужчина 1942 года рождения», — говорится в телеграм-канале представительства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 27 ноября киевские каратели обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.