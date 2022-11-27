Горловка, ДНР, 27 ноября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Горловке Донецкой Народной Республике мирный житель ранен в результате детонации взрывоопасного предмета, сообщили 27 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

«Населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): в результате детонации ВОП (взрывоопасного предмета) по улице Жигулевской, 56 пострадал мужчина 1942 года рождения», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 27 ноября киевские каратели обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике.

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