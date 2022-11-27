Грозный, 27 ноября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Противником российских войск в ходе спецоперации являются сатанисты. Об этом 27 ноября сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Мы двигаемся только вперёд, и нас не остановит ничто», — заявил глава региона, комментируя итоги очередного заседания регионального штаба.

Он заявил, что результатом СВО является полное уничтожение проявлений сатанизма (шайтанов, бандеровцев, нацистов).

«Есть много определений для них, но суть всегда одна. Истинная их сущность — это отсутствие человечности, принципов морали, распространение нечисти. Поэтому для нас они — сатанисты. Бить их — наша цель и задача!» — отметил глава Чечни.

В ходе заседания обсуждалось расположение чеченских подразделений, занятие выгодных позиций, тактические маневры, своевременное подтягивание тыловых резервов и бесперебойное оснащение необходимыми средствами.